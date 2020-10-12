Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

12.10.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:15
Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişiyi tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ilçeye bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde M.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. M.B. yakalanırken, evde yapılan aramada dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel fotoğraf ve videolara ulaşıldı. 

Yapılan araştırmada ele geçirilen materyallerin daha önce Diyarbakır ilinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun üzerinde bulunan materyaller ile aynı içeriğe sahip olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli M.B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Yekta Kopan Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Falcao Ozan Kabak Mbaye Diagne Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Hatay Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 23:20:29. #1.15#
title