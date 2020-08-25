Son dakika... İzmir'de tarihi yapıda korkutan yangın
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Son dakika... İzmir'de tarihi yapıda korkutan yangın

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir yapının çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Son dakika... İzmir'de tarihi yapıda korkutan yangın
25.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:41

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi bir yapının çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndüdürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı tarihi bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda AKS 110 ve polis ekibi sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı hem karadan hem de merdiven yardımıyla havadan müdahale ederken güvenlik önlemleri neticesinde cadde iki taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının söndürülmesinin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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