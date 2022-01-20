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Son dakika haberleri! İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Tire ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltın alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve...

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltın alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 ev ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 459 sikke, 239 obje, 17 metal ok ucu, 25 yüzük, 1 kama, 1 taş balta, 1 kemer tokası, 1 kurşun mühür, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ve 8 ait mermi ele geçirildi. Olayla ilgili G.Ü., Ü.B. ve O.Y. gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haberleri! İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Son dakika haberleri! İZMİR'DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Helenistik, Hisarcık, Roma, Güncel, Haber

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