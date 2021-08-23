Son dakika: İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı (2)
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Son dakika: İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı (2)

Son dakika: İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KAZAKİSTAN UYRUKLU KADINA OTOPSİ YAPILDIİzmir'in Balçova ilçesinde, taksinin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova'nın (31) İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisi tamamlandı.

KAZAKİSTAN UYRUKLU KADINA OTOPSİ YAPILDI

İzmir'in Balçova ilçesinde, taksinin TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Dınara Utegenova'nın (31) İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisi tamamlandı. İzmir'de bir güzellik salonunda çalışan Utegenova'nın cenazesini almak için henüz kimsenin müracaat etmediği belirtildi. 

Bu arada, taksi şoförü Engin Büyük ile Kazakistan uyruklu müşterisi Umıt Amangalı'nın tedavileri Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.

Davut CAN/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Son dakika: İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı (2) - Haberler
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