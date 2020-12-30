Son dakika: İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı
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Son dakika: İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

30.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:54
Son dakika: İzmir'de Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberlerine göre İzmir'de jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer El Ali yakalandı.

İzmir'de jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer El Ali yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ve Ulucak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kuyucak Mahallesi'nde yılbaşı tedbirleri kapsamında terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Ömer El Ali, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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