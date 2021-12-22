Son dakika: İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika: İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı

Son dakika: İzmir'de suç örgütüne eş zamanlı operasyon; 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri; tefecilik, dolandırıcılık, tehdit ve şantajla suç örgütü kurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K. (58), H.K. (42), O.K. (39) ve T.K. (44) gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişek, 26 bin TL, 105 dolar ve farklı isimler adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri

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