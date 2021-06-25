İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
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İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin dolandırıcılık ve gasp suçlarına karıştıkları tespit edilen bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin dolandırıcılık ve gasp suçlarına karıştıkları tespit edilen bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek ile çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Menderes, Gaziemir ve Kemalpaşa ilçelerinde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Nitelikli yağma' suçlarını işleyen bir çeteye yönelik, bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i operasyonlarda gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler, 5 ruhsatsız tüfek ile buna ait fişekler ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI
İZMİR'DE SUÇ ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYON: 15 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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