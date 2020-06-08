Son Dakika: İzmir'de sokakta yürüdüğü esnada vurulan kişi ağır yaralandı
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Son Dakika: İzmir'de sokakta yürüdüğü esnada vurulan kişi ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kişi sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı.

Son Dakika: İzmir'de sokakta yürüdüğü esnada vurulan kişi ağır yaralandı
08.06.2020 07:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 07:53

İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir kişi sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Maltepe Caddesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet S. (41) sokakta yürüdüğü esnada, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Sabırsız, göğsünden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan veya saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Bur sırada olay yerinden geçmekte olan bir vatandaş tarafından İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Sabırsız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince, olayın geniş çaplı değerlendirildiği ve başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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