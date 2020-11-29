Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
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Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı

29.11.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:36
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı

Son dakika gündem haberi: KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İzmir'de de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SOKAKLAR ISSIZ KALDIKentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda ve Alsancak Gar civarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Öte yandan, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı. 

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Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı
Son dakika... İzmir'de sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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