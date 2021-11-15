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Son dakika... İzmir'de sokak ortasında silahla vurulan kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... İzmir'de sokak ortasında silahla vurulan kişi öldü

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak'ta oturan Şerafettin Delibaş'ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti. Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İZMİR

Son dakika... İzmir'de sokak ortasında silahla vurulan kişi öldü

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