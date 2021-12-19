Son dakika: İzmir'de şirketten maden ocağındaki kazayla ilgili açıklama - Haberler
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Son dakika: İzmir'de şirketten maden ocağındaki kazayla ilgili açıklama

Son dakika: İzmir'de şirketten maden ocağındaki kazayla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İzmir'de dün akşam bir madende yaşanan kazanın ardından söz konusu maden şirketinden yapılan açıklamada, olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

SOMA, MANİSA (İHA) - İzmir'de dün akşam bir madende yaşanan kazanın ardından söz konusu maden şirketinden yapılan açıklamada, olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde Soma havzasındaki bir madende meydana gelen kaza hakkında şirketten açıklama yapıldı. Dün akşam saat 20.40 sıralarında olayın gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Yeraltı linyit madenimizde ayak arkasındaki boşluğun ani oturması ile meydana gelen basıncın etkisiyle oluşan güçlü hava ve toz akımı neticesinde çoğu ayakta tedavi edilen arkadaşlarımız bu olaydan etkilenmiştir. Arkadaşlarımızın çoğunluğu taburcu edilmiştir. Söz konusu olayda herhangi bir can kaybı olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Vardiyada yer altında görevli tüm çalışma arkadaşlarımız derhal tahliye edilerek, tahlisiye ekiplerince yer altı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayın herhangi bir patlama veya göçükle ilgisi bulunmamaktadır" denildi. - İZMİR

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