Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
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Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kadir B. (20) ve Feyzi B. (27) ile Osman D. (37) ve Ozan D. (35), önceki gün Evka-3 Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın ardından Ozan D. pompalı tüfekle, Feyzi B. tabancayla ateş açtı. Olayda Kadir B, Feyzi B. ile Ozan D. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların tartışması, hafif ticari araçtaki kişiye pompalı tüfekle ateş edilmesi, araçtaki kişinin tabancayla karşılık vermesi ve kavgaya karışanların ayrılması yer alıyor.

Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası
Silahlı kavga: 3 yaralı - Güvenlik kamerası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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