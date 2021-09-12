Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve sabah saatlerinde telefonda yüz yüze görüşmek için sözleşen S.A. ile M.K, 26 Ağustos Mahallesi'ndeki 2698 Sokak'ta karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada M.K, tabancasıyla S.A'yı yaraladı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Hastanesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan M.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Ertuğrul Gazi
Magazin Haluk Levent Mustafa Denizli Yıldız Tilbe Beren Saat
Spor Max Meyer Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 12:43:37. #1.12#