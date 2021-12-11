Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
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Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 10 Aralık sabahı saat 06.20 sıralarında, 6 hedef şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K., M.K. ve T.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika! İzmir'de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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