Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'in Narlıdere ilçesinde dün seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonette yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, toprağa verildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde dün seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonette yaşamını yitiren 6 yaşındaki Cesur Tayyar, toprağa verildi.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyrettiği sırada yanan kamyonetin kasasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Tayyar'ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Minik Cesur'un cenazesi Karşıyaka ilçesindeki Hülya Karaer Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Tayyar'ın annesi Ceylan ile cezaevinden izinli çıkan babası Kamber Tayyar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve yakınları katıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Tayyar'ın ablası Cennet (10) ile kuzeni Ceylan Gümüşsoy'un (8) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 22 Temmuz akşam saatlerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonetteki Cesur Tayyar, yaşamını yitirmiş, ablası ve iki kuzeni de yaralanmıştı.

Yaralı 3 çocuk Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Son dakika! Seyir halindeyken yanan kamyonette ölen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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