Son Dakika: İzmir'de şarampole devrilen araçta 2 kişi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen araçta 2 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli istikametine seyir halinde olan 09 RU 434 plakalı hafif ticari araç, sürücü Bilal Çamçı'nın (58) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle şarampole devrildi. Kazayı görenler polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Murat Çabuk'un (43) olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Bilal Çamçı'nın ise ağır yaralandığını belirledi. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Çamçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA