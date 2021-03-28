Son dakika: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika: İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberlerine göre İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Pancar Mahallesi'nde yaşayan A.K, rahatsızlanması üzerine özel hastaneye kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 10 gündür tedavi gören A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.K'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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