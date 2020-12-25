Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi
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Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi

25.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:08

İzmir'de düzenlenen iki sahte içki operasyonunda 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen iki sahte içki operasyonunda 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, üretim tesisinde damıtma makinesi kullanılarak piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu 7 şüpheliye ait 4 depoya operasyon düzenlendi.

Aramalarda 10 bin 750 litre etil alkol ile 4'ü 10'ar tonluk, 2'si 5'er tonluk 6 tank, bir damıtma makinesi, 6 bin kapak, bin 210 boş şişe, çok sayıda etiket ile alkolmetre ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Konak'ta 16 bin 600 litre alkol ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Bahçelievler Mahallesi'ndeki iş yerinde etil alkol bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5'er litrelik plastik bidonlarda 16 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi
Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi
Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi
Sahte içki operasyonlarında 27 bin 350 litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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