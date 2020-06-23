Son Dakika: İzmir'de sağanak; dere taştı, ev ve iş yerleri su altında Son dakika habere göre İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.

Kaynak: DHA