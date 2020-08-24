Son Dakika: İzmir'de S plaka sahibi servisçiler ihaleye karşı çıkmıştı, karar UKOME'den geçti Son dakika gündem haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 'S plakalı' servis araçlarının ilk etapta sayılarının 400 adet arttırılmasına yönelik ihale kararı, Ulaşım Koordinasyon MerkeziNDEN (UKOME) geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 'S plakalı' servis araçlarının ilk etapta sayılarının 400 adet arttırılmasına yönelik ihale kararı, Ulaşım Koordinasyon MerkeziNDEN (UKOME) geçti. Geçtiğimiz günlerde 'S plaka' sahibi servisçiler, belediye önünde eylem yaparak konuya ilişkin tepkilerini dile getirmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plaka servis araçlarının sayısının arttırılmasına yönelik ihaleye çıkılacağı bildirmişti. S plaka sahibi servisçiler ise duruma tepki göstermiş ve daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde bir eylem yapmıştı. S plaka ihalesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

İlk etapta 400 adet artırılacak

S plakalı servis araçlarının sayılarının arttırılması ve muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, oy çokluğu ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nden geçti.

'Kent Geneli Servis Araçları İhtiyaç Tespit Raporu' kapsamında, il genelinde hizmet veren servis aracı sayısının arttırılmasının uygun görüldüğüne ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Projeleri Şube Müdürlüğü görüşü doğrultusunda, S plakalı araç sayısının ilk etapta 400 adet arttırılmasına yönelik ihale yapılmasının oy çokluğu ile uygun görüldüğü belirtildi.

İhaleye çıkılmasına yönelik alınan kararın ardından ise yeni bir açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, "Hukuki olarak haklarımızı arayacağız. İlerleyen günlerde bir eylem planı gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA