Son Dakika | İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aranan şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiğini belirledi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.T. gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA