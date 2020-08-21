Son Dakika | İzmir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aranan şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.
21.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:52
İzmir'in Bayraklı ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadının, Bayraklı ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.T. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA