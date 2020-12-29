Son dakika: İzmir'de öz annesini bıçakla öldüren zanlı susma hakkını kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: İzmir'de öz annesini bıçakla öldüren zanlı susma hakkını kullandı

29.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:45
Son dakika: İzmir'de öz annesini bıçakla öldüren zanlı susma hakkını kullandı

Son dakika haberi... İzmir'in Buca ilçesinde annesini öldürdükten sonra polise itiraf eden ve gözaltına alınan şüpheli, emniyette ve sevk edildiği mahkemede susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

İzmir'in Buca ilçesinde annesini öldürdükten sonra polise itiraf eden ve gözaltına alınan şüpheli, emniyette ve sevk edildiği mahkemede susma hakkını kullanarak ifade vermedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berk A. (25) isimli kişi, devriye gezen polis ekiplerine yaklaşarak "Annemi öldürdüm" dedi. Berk A.'nın elindeki kesikler ve üstündeki kan izlerini gören polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese sağlık ekiplerini sevk ettirdi. Adreste yaralı olarak bulunan ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül Tuğluk (49), yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Ne emniyette ne de mahkemede konuşmadı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı Berk A., ifadesi alınmak üzere götürüldüğü emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, burada da ifade vermedi. Berk A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli olduğu öğrenilen Betül Tokmak'ın geçtiğimiz yıllarda eşinden boşanıp, oğlu Berk A. ile birlikte yaşadığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Arda Turan Güven Yalçın Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İzmir'de öz annesini bıçakla öldüren zanlı susma hakkını kullandı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:47:00. #1.15#
title