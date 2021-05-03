Son dakika! İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! İzmir'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İzmir-Aydın otoyolunun Torbalı girişi yakınlarında S.S. yönetimindeki 09 BZ 067 plakalı otomobil refüje çarptı.

Sürücü S.S. ile araçta bulunan Özdemir Ateşoğlu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ateşoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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