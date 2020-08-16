Son dakika... İzmir'de oto yedek parça fabrikasında yangın
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Son dakika... İzmir'de oto yedek parça fabrikasında yangın

Son dakika habere göre İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oto yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı.

16.08.2020 05:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 05:55

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde oto yedek parçası üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 37. Sokak'taki otomotiv yedek parça üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kemalpaşa itfaiye ekipleri, yangını yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Oto yedek parça ve paletlerin bulunduğu bölümün yanması sonucu fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son dakika... İzmir'de oto yedek parça fabrikasında yangın

Kaynak: DHA

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