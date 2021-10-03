Son dakika... İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (2)

İZMİR (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden helikopterler de bölgeden ayrılırken, çalışmalar karadan devam ediyor.