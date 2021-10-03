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Son dakika... İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika... İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (2)

Edinilen son dakika haberine göre KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Alevlere müdahale eden helikopterler de bölgeden ayrılırken, çalışmalar karadan devam ediyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son dakika... İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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