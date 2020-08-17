Son Dakika: İzmir'de, otluk alanda yangın (2)
Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Urla ilçesinde, akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
17.08.2020 01:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:07
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesinde, akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA