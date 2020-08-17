Son Dakika: İzmir'de, otluk alanda yangın (2) Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Urla ilçesinde, akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Urla ilçesinde, akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 3 dozer ve orman işçilerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA