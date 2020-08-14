Son Dakika: İzmir'de otluk alanda yangın (2) Son dakika gündem haberi... Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ildır mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Kaynak: AA