Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi - Haberler
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Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de ortaokul öğrencileri, İzmir Emniyet Müdürlüğünü gezdi

Son dakika gündem haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen "Biz İzmir'iz 3 Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik polis birimleri gezisi düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen "Biz İzmir'iz 3 Projesi" kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik polis birimleri gezisi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte çeşitli okullardan seçilen 120 çocuğa polislik mesleği tanıtıldı ve polis sevgisi oluşturulması amaçlandı.

Programa köpek eğitim merkezi, atlı polis birliği, trafik denetleme şube müdürlüğü şahin timleri, çevre, doğa ve hayvan koruma büro amirliği ile çeşitli şube müdürlükleri katıldı.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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