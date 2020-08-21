Son dakika! İzmir'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haberleri: İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
21.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:18
İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Menderes'in kırsal Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 'Alo 177 Orman İhbar' hattına durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri ve 6 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
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Kaynak: DHA