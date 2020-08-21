Son dakika! İzmir'de ormanlık alana sıçrayan fabrika yangını kontrol altına alındı Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde fabrikada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde fabrikada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Pınarbaşı mevkisinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA