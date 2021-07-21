Son dakika: İzmir'de orman yangını (3)
Son dakika gelişmesine göre BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "İzmir Güzelbahçe yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı