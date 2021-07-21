Son dakika: İzmir'de orman yangını (3)

Son dakika gelişmesine göre BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.