Son Dakika | İzmir'de orman yangını
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Son Dakika | İzmir'de orman yangını

Son Dakika | İzmir'de orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 

Sarnıç Mahallesi'nde, saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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