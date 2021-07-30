Son dakika: İzmir'de orman yangını

Son dakika haberine göre - İzmir'de orman yangını İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük'te orman yangını başladı.

- İzmir'de orman yangını

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük'te orman yangını başladı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Gölcük Gölü kenarındaki bir alanda orman yangını başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve arazözlerle müdahale edildiği öğrenildi. Yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtilen yangına yönelik müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı