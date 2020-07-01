Son Dakika | İzmir'de orman yangını
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
01.07.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:49
İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar mevki'inde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi. - İZMİR
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Kaynak: İHA