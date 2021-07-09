Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları, davaya müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Serkan Elçetin, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mine Durak da sanık Serkan Elçetin'in kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Durak, "Serkan ile tanıştığım ve bu suçlamalardan dolayı karşınızda olduğum için pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Serkan Elçetin hakkında da "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Heyet, sanıklara verilen cezada indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da adli tıp kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer