Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları, davaya müdahil Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasında olayın özetine yer veren cumhuriyet savcısı, sanıkların "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçunu iştirak halinde beraber işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili annesi Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haberi: Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Sarıgül
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Hakan Arslan Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:52:28. #1.16#

title