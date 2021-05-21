Son dakika! İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun annesi ile erkek arkadaşı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşının "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli eziyet" suçlarından cezalandırılması talep edildi.