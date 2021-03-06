Son Dakika | İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Son Dakika | İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

06.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 07:50
Son Dakika | İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinden oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinden oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 806 Sokak'ta yaşayan Türkettin A. ile oğlu E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.A, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türkettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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