Son Dakika | İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika | İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonunda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonunda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, nitelikli dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 23 adres ile araçlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 105 fişek, 86 tüfek kartuşu, 2 senet ile borçluların kaydedildiği bir ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'inin yakalandığı operasyonda firari 2 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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