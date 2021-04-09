Son dakika! İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı

Son dakika haber: İzmir'in Ödemiş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan azılı hırsız, devriye gezen polis ekipleri tarafından motosikletiyle kaçarken yakalandı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan azılı hırsız, devriye gezen polis ekipleri tarafından motosikletiyle kaçarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üçeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Motosikletli şahıs, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Yapılan incelemede kaçan sürücünün daha önceden de birçok sabıka kaydının olduğu öne sürülen Ö.A. (30) olduğu anlaşıldı. Üzerinde çaldığı iddia edilen malzemelerle Emmioğlu Caddesi üzerinde yakalanan Ö.A., polisle girdiği kısa kovalamanın ardından kaldırıma çarparak düştü.

Birçok suç dosyası olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - İZMİR

Son dakika! İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Caner Erkin Ümit Öztürk Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! İzmir'de motosikletli hırsız polisten kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:56:59. #1.15#
title