Son dakika! İZMİR'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI ÇETESİNE OPERASYON

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde, 11 farklı motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki çeşitli adreslerde, farklı tarihlerde, 11 motosikleti çalınması üzerine harekete geçti. Motosiklet hırsızlıklarının bir çete tarafından yapıldığı belirlenip, eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.