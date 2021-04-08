Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada
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Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada

Son dakika haberler... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İzmir-Ankara yolu Akalan mevkii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Selim Y. (27) yönetimindeki 35 PIL 22 plakalı karkas et yüklü kamyon, aynı istikametteki İbrahim T. yönetimindeki 35 YK 176 plakalı tıra, yolun sağında bulunan işletmeye girmek için dönmeye çalıştığı esnada arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun ön tarafı enkaza dönerken, araç içerisinde bulunan 2 kişi sıkıştı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan Selim Y. ile yanında yolcu konumunda bulunan Hasan Atlayan'ı (27) sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kamyon içerisinde bulunan Hasan Atlayan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan sürücü Selim Y. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Selim Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen trafik kazası çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki kamyonun, dönüş için hazırlanan ve yavaşlayan tıra arkadan çarptığı ve kamyonun ön tarafının enkaza döndüğü görüldü. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada
Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada
Son dakika: İzmir'de meydana gelen feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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