Son Dakika | İzmir'de makilik yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... İzmir'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
22.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:46
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Düzce Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazözün müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA