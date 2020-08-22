Son Dakika: İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Son dakika haberine göre İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde, makilik alanda yangın çıkarken, ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesinde, makilik alanda yangın çıkarken, ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesindeki çalılık ve makilik alanda henüz belirlenmeyen bir sebeple çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına; 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale etmeye başladı. Rüzgarın, ekiplerin işini zorlaştırdığı öğrenildi. Kaynak: İHA