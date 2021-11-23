İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Haberler | Güncel
İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'taki bir iş yerinin sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) ile iş yerine gelen S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) ve A.A. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S, S.Ö, G.A, Habip Ay ve A.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Habip Ay tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, iş yeri sahipleri A.S. ve V.S.S'yi gözaltına aldı.

İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

Uludağ eteklerinde korku dolu anlar! Ormana çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı

 Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Polisi şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

 İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title