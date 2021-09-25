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Son Dakika | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen operasyonda; satışını yaptığı, kripto para madenciliğinde kullanılan cihazla yakalanan B.Ö., gözaltına alındı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, jandarma ekiplerince evine düzenlenen operasyonda; satışını yaptığı, kripto para madenciliğinde kullanılan cihazla yakalanan B.Ö., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irmak Mahallesi'nde B.Ö.'nin, evinde kripto para madenciliğinde kullanılan cihazı sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Eylül'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; 1 ana kart, 1.8 GB RAM, 1 işlemci, 1 power supply, 6 ekran kartı, 132 GB USB bellek, 4 soğutucu fan ile piyasa değeri 512 bin lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö. hakkında '6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a aykırılık' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.


Son Dakika | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu

Son Dakika | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu

Son Dakika | İzmir'de kripto para madenciliği operasyonu

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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