Son Dakika | İzmir'de, Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan Asliye Ceza Mahkemesi hakimi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Sağlık
Son dakika haber... İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan ve durumu ağırlaşınca dün gece hastaneye kaldırılan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç, yaşamını yitirdi.
İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan ve durumu ağırlaşınca dün gece hastaneye kaldırılan İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 25 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Hakim Kemal Oruç, durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.
Kemal Oruç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör