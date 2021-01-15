SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

15.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:58
SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

SON DAKİKA! Kandilli ve AFAD verilerine göre İzmir Seferihisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Geçen aylarda yıkıcı depremler yaşayan İzmir halkı bu deprem işe korktu! Kandilli ve AFAD verilerine göre depremin derinliği ise 6.97 km olarak kaydedildi. İşte detaylar!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre depremin derinliği 6.97 km olarak verildi. İzmir'in yanı sıra Aydın ve İzmir'e yakın bazı yerlerde de hissedilen deprem sonrası halk son depremleri araştırmaya başladı! İşte detaylar!

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

İZMİR'DE 4.2 DEPREM!

Kandilli Rasathanesi son olarak İzmir depremini 3.9 şiddetli olarak Ege Denizi - Kuşadası Körfezi olarak girdi! Aylardır hareketliliği süren Ege Denizi'nde küçük depremlerin yanı sıra 4.2 şiddetinde gelen bu deprem halkı endişendirdi! İşte Kandilli Rasathanesi tüm son depremleri!

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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