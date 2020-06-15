Son dakika! İzmir'de konut satışları yüzde 43,7 oranında azaldı Gelen son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı mayıs ayında İzmir'de 5 bin 495 olan konut satışı, 2020 yılı mayıs ayında yüzde 43,7 oranında azalarak 3 bin 96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2019 yılı mayıs ayında İzmir'de 5 bin 495 olan konut satışı, 2020 yılı mayıs ayında yüzde 43,7 oranında azalarak 3 bin 96 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

İzmir'de 996 konut ilk defa satıldı

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında azalarak 996 oldu. İzmir'de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi. İzmir'de ipotekli konut satışları 2020 mayıs ayında bin 254 olarak gerçekleşti. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 oranında azalarak bin 254 oldu. İzmir'de mayıs ayında satışı yapılan konutların yüzde 40,5'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 33,3'ünü ilk satış, yüzde 66,7'sini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 31,4'ünü ilk satış, yüzde 68,6'sını ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2020 mayıs ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2020 mayıs ayında Buca'da 368 konut satılırken, Buca'yı 297 konut satışı ile Karşıyaka, 292 konut satışı ile Çiğli, 268 konut ile Torbalı, 225 konut satışı ile Karabağlar, 203 konut satışı ile Menemen, 175 konut satışı ile Bornova, 152 konut satışı ile Konak, 126 konut satışı ile Bayraklı takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA