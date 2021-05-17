Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
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Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre A.V, "kızımı öldürdüm" diyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yapılan incelemede Zeynep V'nin (29), cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ile oğlu Ö.V'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, dün anne kızın tartıştığını, tartışmada A.V'nin kızını boğarak öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zeynep V'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
Son dakika haberi: Kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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