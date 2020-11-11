Son Dakika: İzmir'de kısıtlama! İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir'de kimlere kısıtlama geldi?

İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de kısıtlama geldi. İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir'de kimlere kısıtlama geldi?

Her geçen gün artan koronavirüs sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. Peki, İzmir'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? İzmir'de kimlere kısıtlama geldi?

İZMİR'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? İZMİR'DE KISITLAMA

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden sonra İzmir'e koronavirüs sebebiyle kısıtlamalar geldi. Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir'de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir'de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.